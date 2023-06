Joseph Java l’interview Chemin des Carrières Vaudoy-en-Brie, 16 septembre 2023, Vaudoy-en-Brie.

Joseph Java l’interview Samedi 16 septembre, 11h30 Chemin des Carrières gratuit

Dans le cadre l’été culturel et des Journées européennes du patrimoine

Lieu à préciser

Georges Barbas traverse la France entière pour récolter le plus grand nombre possible de témoignages sous la forme d’interviews de monsieur et madame tout le monde, histoire de savoir si ça leur parle encore un peu aujourd’hui, la poésie. Et ce jour-là, il s’apprête justement à en interviewer un de monsieur, mais celui-là, quand même assez éloigné du tout le monde, en la personne de Joseph Java, clown de son état. Ce qui fait que ça prend des chemins assez imprévisibles…

Chemin des Carrières Chemin des Carrières 77141 Vaudoy-en-Brie Vaudoy-en-Brie 77141 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://lenvoleevalbriard.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

©compagnie des indiscrets