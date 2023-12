Balade botanique au bois du Caprice | RDV Découverte Chemin des campagnes Saint-Aubin-d’Arquenay, 14 mai 2024, Saint-Aubin-d'Arquenay.

Saint-Aubin-d’Arquenay Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 14:00:00

fin : 2024-05-14 15:30:00

Ce boisement constellé de mares est peuplé de nombreuses espèces sylvatiques typiques de ce milieu. Les Plantes des bois et des milieux humides qui égrènent le parcours nous donneront l’opportunité de parfaire nos connaissances sur les arbres et arbustes qui composent nos haies, bois et forêts.

Belle promenade en perspective au sein du poumon vert de la côte de Nacre qui mérite son statut d’espace naturel sensible.

Balade botanique proposée par Patrick Martin.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 11 janvier 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham..

Chemin des campagnes Parking de la salle des fêtes

Saint-Aubin-d’Arquenay 14970 Calvados Normandie



