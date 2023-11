NOËL À LUNEL 2023 – LA TRANSHUMANCE LUMINEUSE – VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2023 Chemin des Cabanettes Lunel, 1 décembre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

La Ville reconduit ce rendez-vous initié l’an passé équipés de lumières, les 300 brebis et moutons prendront le chemin depuis le complexe sportif Colette Besson pour une balade en cœur de ville !.

2023-12-15 18:00:00 fin : 2023-12-15 . .

Chemin des Cabanettes

Lunel 34400 Hérault Occitanie



The town is repeating the event it started last year, with 300 sheep and lambs equipped with lights and set off from the Colette Besson sports complex for a stroll through the heart of the town!

Equipadas con luces, las 300 ovejas saldrán del polideportivo Colette Besson para pasear por el corazón de la ciudad

Die 300 Schafe und Ziegen werden sich vom Sportkomplex Colette Besson aus auf den Weg machen, um einen Spaziergang durch das Stadtzentrum zu machen

Mise à jour le 2023-11-28 par OT PAYS DE LUNEL