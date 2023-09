Oktobertfest Chemin des buis Marsanne, 7 octobre 2023, Marsanne.

Marsanne,Drôme

L’amicale des joueurs du Rugby Club du Canton de Marsanne vous invite pour un événement unique : l’Oktoberfest. Cette fois-ci pas besoin d’aller jusqu’à Munich, l’événement se déplace jusqu’à Marsanne rien que pour vous !.

Chemin des buis Espaces des buis

Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The players’ association of the Rugby Club du Canton de Marsanne invites you to a unique event: Oktoberfest. This time, there’s no need to go all the way to Munich – the event is coming to Marsanne just for you!

La asociación de jugadores del Club de Rugby del Cantón de Marsana le invita a un acontecimiento único: la Oktoberfest. Esta vez no hace falta ir hasta Múnich, ¡el evento llega a Marsanne solo para ti!

Der Freundeskreis der Spieler des Rugby Club du Canton de Marsanne lädt Sie zu einem einzigartigen Ereignis ein: dem Oktoberfest. Diesmal brauchen Sie nicht bis nach München zu reisen, das Ereignis verlagert sich nach Marsanne nur für Sie!

