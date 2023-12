Veillée calendale du Cercle St Esprit Chemin des Boules Martigues, 16 décembre 2023 20:30, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Le Cercle St Esprit et le Comité des fêtes de Saint Julien propose une soirée festive à Maison de Saint-Julien-les-Martigues pour célébrer les fêtes de Noël. Revivez les traditions provençales en dégustant les 13 desserts et en assistant à une veillée..

2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 . EUR.

Chemin des Boules Maison de Saint-Julien-les-Martigues

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Cercle St Esprit and the Comité des fêtes de Saint Julien are organising a festive evening at Maison de Saint-Julien-les-Martigues to celebrate Christmas. Relive Provencal traditions by sampling the 13 desserts and attending a Christmas Eve party.

El Cercle St Esprit y el Comité des fêtes de Saint Julien organizan una velada festiva en la Maison de Saint-Julien-les-Martigues para celebrar la Navidad. Reviva las tradiciones provenzales degustando los 13 postres y asistiendo a una fiesta de Nochebuena.

Der Cercle St Esprit und das Festkomitee von Saint Julien bieten einen festlichen Abend in Maison de Saint-Julien-les-Martigues an, um die Weihnachtsfeiertage zu begehen. Lassen Sie die provenzalischen Traditionen wieder aufleben, indem Sie die 13 Desserts probieren und an einer Nachtwache teilnehmen.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme de Martigues