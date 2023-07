Projection : Les Laurons, du proche et du lointain Chemin des Boules Martigues, 28 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Un documentaire de Suzel Roche sur l’histoire du quartier des Laurons et de ses habitants.

A la Maison de quartier de Saint-Julien. Gratuit..

2023-09-28 18:00:00 fin : 2023-09-28 . .

Chemin des Boules Maison de Saint-Julien-les-Martigues

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A documentary by Suzel Roche on the history of the Laurons district and its inhabitants.

At the Maison de quartier de Saint-Julien. Free admission.

Documental de Suzel Roche sobre la historia del barrio de Laurons y sus habitantes.

En la Maison de quartier de Saint-Julien. Entrada gratuita.

Ein Dokumentarfilm von Suzel Roche über die Geschichte des Viertels Les Laurons und seiner Bewohner.

In der Maison de quartier de Saint-Julien. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme de Martigues