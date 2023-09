Repas des vendanges Chemin des Boules Martigues, 24 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

C’es la saison ! Le comité des fêtes de Saint-Julien-les-Martigues organise son traditionnel repas des vendanges. Un repas convivial pour se retrouver avant l’automne..

2023-09-24 12:00:00 fin : 2023-09-24 . EUR.

Chemin des Boules Maison de Saint-Julien-les-Martigues

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It’s the season! The Saint-Julien-les-Martigues festival committee organizes its traditional harvest meal. A friendly meal to get together before fall.

¡Es la temporada! El comité de fiestas de Saint-Julien-les-Martigues organiza su tradicional comida de cosecha. Una comida amistosa para reunirnos antes del otoño.

Es ist die Saison! Das Festivalkomitee von Saint-Julien-les-Martigues organisiert sein traditionelles Erntedankfest. Ein geselliges Beisammensein vor dem Herbst.

Mise à jour le 2023-09-15 par Office de Tourisme de Martigues