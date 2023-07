Comme au cabanon – concours d’aïoli Chemin des Boules Martigues, 22 juillet 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de ses 60 ans, La Capou fait son aïoli ! et organise une journée « Comme au cabanon ».

La Ville de Martigues et La Capouliero vous invitent à un grand concours d’aöli à la Maison pour Tous de Saint-Julien Les Martigues..

2023-07-22 11:00:00 fin : 2023-07-22 . .

Chemin des Boules Maison de Saint-Julien-les-Martigues

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of its 60th anniversary celebrations, La Capou is celebrating with aïoli! and is organising a day « Comme au cabanon ».

The town of Martigues and La Capouliero are inviting you to a major aïoli competition at the Maison pour Tous in Saint-Julien Les Martigues.

En el marco de las celebraciones de su 60 aniversario, La Capou está de fiesta con el aïoli! y organiza una jornada « Comme au cabanon ».

La ciudad de Martigues y La Capouliero le invitan a un gran concurso de aïoli en la Maison pour Tous de Saint-Julien Les Martigues.

Im Rahmen seines 60-jährigen Bestehens macht La Capou sein Aioli! und organisiert einen Tag « Comme au cabanon ».

Die Stadt Martigues und La Capouliero laden Sie zu einem großen Aöli-Wettbewerb in der Maison pour Tous in Saint-Julien Les Martigues ein.

