Journée festive et solidaire Chemin des bois Romans-sur-Isère, 18 juin 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Journée organisée par l’association » Au fil de l’art’bre » en faveur des réfugiés.



Tarif : 10€/personne

( + adhésion prix libre à l’association) gratuit pour les personnes réfugiées..

2023-06-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-18 19:00:00. .

Chemin des bois

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Day organized by the association « Au fil de l’art’bre » in aid of refugees.



Price: 10€/person

(+ free association membership) free for refugees.

Jornada organizada por la asociación « Au fil de l’art’bre » en ayuda de los refugiados.



Precio: 10 euros/persona

(+ afiliación gratuita a la asociación) gratuito para los refugiados.

Von der Vereinigung « Au fil de l’art’bre » organisierter Tag zugunsten von Flüchtlingen.



Preis: 10?/Person

( + Mitgliedschaft im Verein zum freien Preis) kostenlos für Flüchtlinge.

