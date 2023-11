C’est Noël à Ciboure : Block, théâtre d’objets sonores connectés Chemin des Barthes Ciboure, 16 décembre 2023, Ciboure.

C’est l’histoire de boîtes à meuh, les blocks, qui émettent de drôles de bruits et d’une femme-orchestre,

tailleur strict et casque sur la tête, qui voudrait bien en garder le contrôle depuis son escabeau. Mais c’est sans compter sur la révolte des blocks qui cherchent à s’émanciper dans une grande symphonie faite de klaxon, sirène et autres bruits de chantier… La comédienne et marionnettiste Céline Garnavault tente alors de jongler avec l’imprévu de ces objets sonores indisciplinés. Et qu’importe qu’elle perde pied, que sa tenue se relâche et que le désordre prenne le pas… N’est-ce pas ainsi qu’elle gagne en humanité ? Un ballet sonore immersif, virevoltant et hilarant !

Sur réservation. Tout public dès 3 ans.

It?s the story of the blocks, which make funny noises, and of a woman-orchestra,

strict tailoring and a helmet on her head, who would like to keep control of them from her stepladder. But that’s without counting on the revolt of the blocks, who seek to emancipate themselves in a great symphony of horns, sirens and other construction site noises? Actress and puppeteer Céline Garnavault attempts to juggle with the unpredictability of these unruly sound objects. And who cares if she loses her footing, loses her grip and the disorder takes over? Is this not how she gains her humanity? An immersive, twirling, hilarious sound ballet!

Reservations required. All ages 3 and up

Es la historia de los bloques, que hacen ruidos graciosos, y de una mujer-orquesta

a la que le gustaría controlarlos desde su escalera. Pero eso sin contar con la rebelión de los bloques que intentan emanciparse en una gran sinfonía de bocinas, sirenas y otros ruidos de obra? La actriz y titiritera Céline Garnavault intenta hacer malabarismos con la imprevisibilidad de estos objetos sonoros indisciplinados. Y no importa si pierde el equilibrio, si su postura se afloja y el desorden se apodera de ella… ¿No es así como se vuelve más humana? Un ballet sonoro envolvente, giratorio e hilarante

Reserva con antelación. A partir de 3 años

Es ist die Geschichte von Muh-Boxen, den Blocks, die seltsame Geräusche von sich geben, und einer weiblichen Orchesterleiterin,

die Blocks, ein strenges Kostüm und ein Helm auf dem Kopf, möchte von ihrer Trittleiter aus die Kontrolle über die Blocks behalten. Aber sie haben nicht mit der Revolte der Blocks gerechnet, die sich in einer großen Symphonie aus Hupen, Sirenen und anderen Baustellengeräuschen emanzipieren wollen Die Schauspielerin und Puppenspielerin Céline Garnavault versucht, mit dem Unvorhergesehenen dieser widerspenstigen Klangobjekte zu jonglieren. Und es ist egal, ob sie den Boden unter den Füßen verliert, ihre Haltung lockerer wird und die Unordnung überhand nimmt… Ist es nicht so, dass sie an Menschlichkeit gewinnt? Ein immersives, flirrendes und urkomisches Klangballett!

Nur mit Reservierung. Für alle ab 3 Jahren

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme Pays Basque