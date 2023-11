C’est Noël à Ciboure : Tricot, spectacle de cirque acrobatique Chemin des Barthes Ciboure, 8 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Avec ce spectacle, les jumeaux Théo et Lucas Enriquez nous plongent dans leur intimité avec humour et joie. Les deux frères se retrouvent dans un espace clos qui va les bousculer et les obliger à trouver des solutions pour garder l’harmonie. Ces acrobates épatants nous plongent au coeur de leur relation, celle qui lie deux frères qui se connaissent par coeur, s’amusent, se chamaillent dansent ensemble et partagent le même amour de la scène !

Médaillés d’argent au 41e Festival Mondial du Cirque de Demain, ils renouvellent une pratique ancestrale du cirque : les jeux icariens. Un spectacle beau, étonnant et impressionnant qui s’adresse à toute la famille.

Sur réservation..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Chemin des Barthes Salle polyvalente

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In this show, twins Théo and Lucas Enriquez plunge us into their intimacy with humor and joy. The two brothers find themselves in a confined space that challenges them and forces them to find solutions to maintain harmony. These amazing acrobats plunge us into the heart of their relationship, the one that links two brothers who know each other by heart, have fun, bicker, dance together and share the same love of the stage!

Silver medallists at the 41st Festival Mondial du Cirque de Demain, they renew an ancestral circus practice: icarian games. A beautiful, astonishing and impressive show for the whole family.

Reservations required.

En este espectáculo, los gemelos Théo y Lucas Enríquez nos sumergen en su intimidad con humor y alegría. Los dos hermanos se encuentran en un espacio cerrado que les sacudirá y les obligará a encontrar soluciones para mantener la armonía. Estos increíbles acróbatas nos sumergen en el corazón de su relación, la que une a dos hermanos que se conocen de memoria, se divierten, discuten, bailan juntos y ¡comparten el mismo amor por el escenario!

Medallistas de plata en el 41º Festival Mundial del Circo de Mañana, reviven una práctica ancestral del circo: los juegos icarianos. Un espectáculo hermoso, sorprendente e impresionante para toda la familia.

Reserva obligatoria.

In diesem Stück lassen uns die Zwillinge Théo und Lucas Enriquez mit Humor und Freude in ihre Intimität eintauchen. Die beiden Brüder finden sich in einem geschlossenen Raum wieder, der sie durcheinander wirbelt und sie zwingt, Lösungen zu finden, um die Harmonie zu bewahren. Diese erstaunlichen Akrobaten lassen uns tief in ihre Beziehung eintauchen, die zwei Brüder verbindet, die sich in- und auswendig kennen, Spaß haben, sich zanken, miteinander tanzen und die gleiche Liebe zur Bühne teilen!

Sie wurden beim 41. Festival Mondial du Cirque de Demain mit einer Silbermedaille ausgezeichnet und erneuern eine uralte Zirkuspraxis: die ikarischen Spiele. Eine schöne, erstaunliche und beeindruckende Show, die sich an die ganze Familie richtet.

Nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme Pays Basque