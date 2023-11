Euskararen urteroa : soirée festive autour du bertsularisme/Bertsolaritza inguruko besta-gaualdia Chemin des Barthes Ciboure, 1 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Depuis le 18 septembre, 1 classe de chaque école de Ciboure s’initie au bertsularisme en compagnie d’Irati, enseignante de l’association Bertsularien Lagunak. Ils se produiront sur scène pour dévoiler le fruit de leur travail, en compagnie de musiciens et de bertsolari confirmés. La soirée se poursuivra avec Ni Banna, groupe de musique folk irlandaise ziburutar. Les associations de parents d’élèves des 3 écoles proposeront buvette et petite restauration.

Irailaren 18tik goiti, Iratik, Bertsolarien Lagunak elkarteko erakasle 1, bertsolaritzaren lehen irakaspenak ematen dizkio Ziburuko ikastetxe bakoitzako klase bati eta erabilera anitzeko gelako agertokian egindako lanaren fruituak erakutsiko dute, musikari eta bertsolari konfirmatuekin. Jarraitzeko, Ni Banna-k, Ziburuko irlandes taldea, alaituko du gaua eta 3 ikastetxeko burasoen elkarteek ostatu bat eta janaria proposatuko dizkizuete.

Chemin des Barthes Salle Guy Poulou

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Since September 18, 1 class from each Ciboure school has been learning about bertsularisme in the company of Irati, a teacher from the Bertsularien Lagunak association. They will perform on stage to unveil the fruits of their labor, accompanied by musicians and confirmed bertsolari. The evening continues with Ni Banna, an Irish folk music group from Ziburutar. The parents? associations of the 3 schools will provide refreshments and snacks.

Desde el 18 de septiembre, 1 clase de cada escuela de Ciboure aprende bertsolarismo en compañía de Irati, profesora de la asociación Bertsularien Lagunak. Actuarán en el escenario para mostrar los frutos de su trabajo, acompañados por músicos y bertsolari experimentados. La velada continuará con Ni Banna, un grupo de música folk irlandesa de Ziburutar. Las asociaciones de padres de los 3 colegios ofrecerán refrescos y aperitivos.

Seit dem 18. September lernt eine Klasse jeder Schule in Ciboure das Bertsularisieren in Begleitung von Irati, einer Lehrerin des Vereins Bertsularien Lagunak. Sie werden auf der Bühne auftreten, um die Früchte ihrer Arbeit zu präsentieren, zusammen mit erfahrenen Musikern und Bertsolari. Der Abend wird mit Ni Banna, einer ziburutarischen Irish-Folk-Band, fortgesetzt. Die Elternvereine der drei Schulen bieten Getränke und kleine Snacks an.

