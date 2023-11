Rencontre internationale de capoeira Chemin des Barthes Ciboure, 26 novembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Stages de capoeira, débutants, intermédiaires avancés pour enfants, ados et adultes..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 16:30:00. EUR.

Chemin des Barthes Salle polyvalente

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Beginners, intermediate and advanced capoeira courses for children, teenagers and adults.

Cursos de iniciación, perfeccionamiento y perfeccionamiento de capoeira para niños, adolescentes y adultos.

Capoeira-Kurse, Anfänger, fortgeschrittene Mittelstufe für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

