Spectacle Urdin Chemin des barthes Ciboure, 27 octobre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Du 23 au 29 octobre, la ville de Ciboure accueillera la compagnie URDIN à l’espace polyvalent pour une semaine de résidence de création. Ce spectacle en construction est le témoignage d’une femme qui attend. Devant la mer, nous attendons avec elle, et nous partageons ses divagations, ses engagements et ses solitudes, bercé·e·s par le ressac. Elle, c’est une femme de marin, qui guette chaque jour les allées-venues des cargos dans le port, et qui tente de vivre malgré les mouvements : ceux de son mari, ceux des bateaux, des vagues, des incertitudes de la vie à terre qui rythment son quotidien. Cette résidence de création fait suite à de premières rencontres avec des femmes dont les maris, frères ou fils sont ou étaient pêcheurs au port de Ciboure. Sur réservation..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

Chemin des barthes Espace polyvalent

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From October 23 to 29, the town of Ciboure will welcome the URDIN company to the espace polyvalent for a week?s creative residency. This show under construction is the testimony of a woman waiting. In front of the sea, we wait with her, sharing her ramblings, her commitments and her solitude, lulled by the surf. She is a sailor?s wife, who watches the daily comings and goings of freighters in the port, and tries to live in spite of the movements: those of her husband, of the boats, of the waves, of the uncertainties of life ashore that punctuate her daily routine. This creative residency follows initial meetings with women whose husbands, brothers or sons are or were fishermen in the port of Ciboure. Reservations required.

Del 23 al 29 de octubre, la ciudad de Ciboure acoge a la compañía URDIN en el espace polyvalent para una semana de residencia creativa. Esta obra en curso es el testimonio de una mujer que espera. Frente al mar, esperamos con ella, compartiendo sus divagaciones, sus compromisos y su soledad, arrullada por el oleaje. Es la esposa de un marinero, que observa cada día el ir y venir de los cargueros en el puerto e intenta vivir a pesar de los movimientos: los de su marido, los de los barcos, las olas, las incertidumbres de la vida en tierra que salpican su día a día. Esta residencia creativa es el resultado de los primeros encuentros con mujeres cuyos maridos, hermanos o hijos son o han sido pescadores en el puerto de Ciboure. Reserva obligatoria.

Vom 23. bis 29. Oktober empfängt die Stadt Ciboure die Theatergruppe URDIN im Espace Polyvalent für einen einwöchigen Schaffensaufenthalt. Dieses Stück, das sich noch im Aufbau befindet, ist das Zeugnis einer Frau, die wartet. Vor dem Meer warten wir mit ihr und teilen ihre Gedankengänge, ihre Verpflichtungen und ihre Einsamkeit, während wir von der Brandung gewiegt werden. Sie ist die Frau eines Seemanns, die jeden Tag nach den Frachtschiffen im Hafen Ausschau hält und versucht, trotz der Bewegungen zu leben: die ihres Mannes, die der Schiffe, die der Wellen, die Unsicherheiten des Lebens an Land, die ihren Alltag bestimmen. Dieses Projekt folgt auf erste Begegnungen mit Frauen, deren Ehemänner, Brüder oder Söhne Fischer im Hafen von Ciboure sind oder waren. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme Pays Basque