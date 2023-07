Les Lundis de Cap 33 Chemin des Baries Cadillac-sur-Garonne, 10 juillet 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

De nombres animations gratuites pour s’éclater sur le territoire en découvrant de nombreuses activités :

– Initiation Judo/boxe en juillet de 17h à 18h30

– Tennis de table en juillet et en aout de 17h à 18h30

– Atelier Cirque en juillet et août de 18h30 à 19h30

– Self Défense en juillet pour les plus de 7 ans de 18h30 à 19h30

– Tir à l’Arc les 7, 14 et 21 août de 17h à 18h15

– Badminton les 7, 14 et 21 août de 18h30 à 19h30.

2023-07-10 fin : 2023-07-10 21:30:00. EUR.

Chemin des Baries Gymnase Jean-Marie Pietzark

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Numerous free events to have fun in the area and discover a wide range of activities:

– Judo/boxing initiation in July from 5pm to 6:30pm

– Table tennis in July and August from 5pm to 6:30pm

– Circus workshop in July and August from 6:30 to 7:30 p.m

– Self-defense in July for over-7s from 6:30 to 7:30 p.m

– Archery on August 7, 14 and 21 from 5 to 6:15 p.m

– Badminton on August 7, 14 and 21 from 6:30 to 7:30 p.m

Numerosas manifestaciones gratuitas para divertirse en la zona y descubrir un amplio abanico de actividades:

– Iniciación al judo/boxeo en julio de 17:00 a 18:30

– Tenis de mesa en julio y agosto de 17.00 a 18.30 h

– Taller de circo en julio y agosto de 18.30 h a 19.30 h

– Defensa personal para mayores de 7 años, en julio, de 18.30 a 19.30 h

– Tiro con arco los días 7, 14 y 21 de agosto de 17.00 a 18.15 h

– Bádminton los días 7, 14 y 21 de agosto de 18.30 a 19.30 h

Zahlreiche kostenlose Animationen, um sich in der Region auszuleben und zahlreiche Aktivitäten zu entdecken:

– Einführung in Judo/Boxen im Juli von 17:00 bis 18:30 Uhr

– Tischtennis im Juli und August von 17:00 bis 18:30 Uhr

– Zirkusworkshop im Juli und August von 18.30 bis 19.30 Uhr

– Selbstverteidigung im Juli über 7 Jahre von 18:30 bis 19:30 Uhr

– Bogenschießen am 7., 14. und 21. August von 17:00 bis 18:15 Uhr

– Badminton am 7., 14. und 21. August von 18:30 bis 19:30 Uhr

