Karaoké avec Pauline et Alex Chemin des ballastières Montélimar, 19 juillet 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Pauline et Alex vous attendent impatiemment à Montel’O Park pour un karaoké des plus festifs..

2023-07-19

Chemin des ballastières Montél’O Park

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Pauline and Alex look forward to welcoming you to Montel’O Park for some festive karaoke.

Pauline y Alex están deseando darte la bienvenida a Montel’O Park para disfrutar de un karaoke festivo.

Pauline und Alex erwarten Sie ungeduldig im Montel’O Park zu einer der festlichsten Karaoke-Veranstaltungen.

