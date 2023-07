Concert : Soirée House Tropicale – DJ Camfea Chemin des ballastières Montélimar, 6 juillet 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Ne manquez pas notre événement incontournable à Montel’O Park ! Nous sommes ravis de vous annoncer que nous accueillerons pour la première fois le talentueux DJ Camfea pour une soirée explosive de House Tropicale !.

Chemin des ballastières Montél’O Park

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Don’t miss our not-to-be-missed event at Montel’O Park! We’re delighted to announce that we’ll be welcoming the talented DJ Camfea for the first time, for an explosive evening of Tropical House!

¡No te pierdas nuestro imperdible evento en Montel’O Park! Estamos encantados de anunciar que daremos la bienvenida por primera vez al talentoso DJ Camfea para una noche explosiva de Tropical House

Verpassen Sie nicht unsere unverzichtbare Veranstaltung im Montel’O Park! Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir zum ersten Mal den talentierten DJ Camfea für einen explosiven Abend mit Tropical House begrüßen dürfen!

