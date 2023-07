Concerts et soirées de Juillet – Montel’o Park Chemin des ballastières Montélimar, 1 juillet 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Montel’o park et sa guinguette n’attendent que vous pour un mois de Juillet des plus festifs! Au programme, concerts, soirées dansantes et karaoké!.

2023-07-01 fin : 2023-07-01 . .

Chemin des ballastières Montél’O Park

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Montel’o park and its guinguette are waiting to welcome you for a festive month of July! On the program: concerts, dance evenings and karaoke!

El parque Montel’o y su guinguette le esperan para un mes de fiesta El programa incluye conciertos, veladas de baile y karaoke

Der Montel’o park und seine Guinguette warten nur auf Sie, um einen festlichen Juli zu erleben! Auf dem Programm stehen Konzerte, Tanzabende und Karaoke!

