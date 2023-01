Chemin des Ateliers du Perche -Milaine Lung Charencey Charencey Normandie Tourisme / Orne Tourisme Charencey Catégories d’Évènement: Charencey

Orne Charencey Pour la 3ème édition, 39 artistes, dont 9 nouveaux venus, ouvrent leurs ateliers au public, tout au long d’un parcours qui couvre désormais tout le Perche. Ils vous ouvrent leur porte pour vous montrer directement leur travail. Ces artistes sont tous des professionnels reconnus dans leur domaine et habitués des expositions dans la France entière voire à l’étranger. Ils ont accepté d’ouvrir leur atelier pour vous faire partager leurs passions, leurs techniques et leurs démarches.

N°23 : Le travail de Milaine Lung , résolument figuratif, s'oriente selon deux axes: avec des matériaux «modernes» je privilégie les paysages, les marines, les portraits. Avec les techniques mixtes «à l'ancienne» je m'oriente plutôt vers les représentations d'imagination.

N°23 : Le travail de Milaine Lung , résolument figuratif, s’oriente selon deux axes: avec des matériaux «modernes» je privilégie les paysages, les marines, les portraits. Avec les techniques mixtes «à l’ancienne» je m’oriente plutôt vers les représentations d’imagination. milaine.lung@orange.fr +33 6 14 53 29 23 ©Chemin des ateliers du Perche

