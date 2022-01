Chemin des Ateliers du Perche -Milaine Lung Charencey Charencey Catégories d’évènement: Charencey

Orne

Chemin des Ateliers du Perche -Milaine Lung Charencey, 16 avril 2022, Charencey. Chemin des Ateliers du Perche -Milaine Lung MOUSSONVILLIERS La Bruyère des Gués Charencey

2022-04-16 – 2022-04-18 MOUSSONVILLIERS La Bruyère des Gués

Charencey Orne Charencey 34 artistes ouvrent leurs ateliers au public, ce sont tous des professionnels reconnus dans leur domaine. Ils vous ouvrent leur porte pour vous montrer directement leur travail.

Le travail de Milain Lung , résolument figuratif, s’oriente selon deux axes: avec des matériaux «modernes» je privilégie les paysages, les marines, les portraits. Avec les techniques mixtes «à l’ancienne» je m’oriente plutôt vers les représentations d’imagination.

MOUSSONVILLIERS La Bruyère des Gués Charencey

