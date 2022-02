Chemin des Ateliers du Perche – Marie-Paule Vadunthun -Peintre Mortagne-au-Perche, 16 avril 2022, Mortagne-au-Perche.

Chemin des Ateliers du Perche – Marie-Paule Vadunthun -Peintre Marie-Paule Vadunthun 4, cour blanche Mortagne-au-Perche

2022-04-16 – 2022-04-18 Marie-Paule Vadunthun 4, cour blanche

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche

Le Chemin des Ateliers du Perche 2022 ce sont 34 artistes professionnels, dont 11 nouveaux venus, qui ouvrent leur porte au public pour cette 2ème édition d’un parcours qui couvre désormais tout le Perche. Le temps de 2 week-ends, celui de Pâques et le suivant : 16,17,18 puis 23 et 24 avril 2022, de 11h à 19h, les visiteurs pourront découvrir des univers riches et variés répartis dans 31 ateliers à 1h30 de Paris.

Les artistes sélectionnés sont tous des professionnels reconnus dans leur domaine et habitués des expositions dans le France entière, voire à l’étranger, qui ont accepté d’ouvrir leur atelier pour vous faire partager leurs passions, leurs techniques et leurs démarches. Des démonstrations et des animations seront proposées. Dessin, peinture, sculpture, céramique, gravure, photographie, multimédia… sont quelques unes des nombreuses techniques utilisées par les uns ou les autres, et des invités surprise seront également à découvrir au fil de ce circuit.

Marie-Paule Vadunthun -Peintre

Peinture à l’huile ou aquarelle, portraits de végétaux, fleurs et arbres, et visages. Figuratif et imaginaire

mpvad@orange.fr +33 6 20 69 36 27 https://comateliersduperch.wixsite.com/perche

