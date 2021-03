Chemin des Ateliers du Perche, 17 avril 2021-17 avril 2021, La Chapelle-Montligeon.

Chemin des Ateliers du Perche 2021-04-17 10:00:00 – 2021-04-18 19:00:00

La Chapelle-Montligeon Orne La Chapelle-Montligeon

Le Chemin des Ateliers du Perche, ce sont 27 artistes plasticiens qui ouvrent leurs ateliers au public fin avril 2021, le temps de 2 week-ends, dans 22 lieux répartis dans le Perche à 1h30 de Paris.

Ces artistes sont tous des professionnels reconnus dans leur domaine. Habitués des expositions dans la France entière, voire à l’étranger, ils se sont réunis suite aux nombreuses annulations qui ont marqué l’année 2020, pour vous montrer directement leur travail, en proposant ce circuit dont 2021 sera la première édition. Les œuvres abordent des domaines variés : peinture, sculpture, dessin, gravure, photographie, céramique… et les techniques qu’ils utilisent le sont tout autant. Ils seront heureux de vous les expliquer et de vous montrer le résultat de leurs recherches.

Ce circuit se parcourt à votre rythme et dans le sens de votre choix. Un livret pour vous guider sera à votre disposition chez chaque artiste et dans les Offices de Tourisme. Il vous permettra de découvrir le Perche de manière originale et inhabituelle, en admirant la variété des paysages qui constituent notre province, tout en faisant de belles rencontres. Ateliers des villes ou ateliers des champs seront signalés par un logo commun.

Nous ouvrons nos portes les 17 et 18, puis 24 et 25 avril, de 10h à 19h, mais beaucoup d’entre nous pourrons vous accueillir à d’autres moments, dans la semaine entre ces 2 week-ends ou plus tard. N’hésitez pas à prendre rendez-vous.

Venez vivre l’art en direct et partager avec nous de beaux moments.

Ateliers à découvrir dans l’Orne :

– Pierre Amourette – Sculpteur céramique – Mâle

– Oriane Cavin – Peinture talismanique, reliure d’art – Le Pin la Garenne

– Christian Champagne – Plasticien – La Chapelle Montligeon

– David Commenchal – Photographe – La Madeleine Bouvet

– Louis François-Tonnelle – Peintre – La Chapelle Montligeon

– Valérie Hollande-Lécuyer – Peintre – Bretoncelles

– Tanguy Kan – Peintre – Condé sur Huisne

– Laurence Louisfert – Sculpteur, photographe, peintre – Mauves sur Huisne

– Milaine Lung – Peintre – Moussonvilliers

– Sylvie Mazereau – Plasticienne – La Madeleine Bouvet

– Morgan – Sculpture, dessin – Mauves sur Huisne

– Isabelle Petit – Peintre, aquarelles animalières – Longny au Perche

– Vincent Rougier – Peintre, graveur, éditeur – Soligny la Trappe

– Louise Thomass – Plasticienne – Condé sur Huisne

– Catherine Vigier – Plasticienne – Soligny la Trappe

en Eure et Loir

– Erica Boimare – Peinture, dessin – Champrond en Perchet

– Mélanie Casano – Plasticienne – Nogent le Rotrou

– Jean-Pierre Faurie – Peintre et Photo-Grapheur – Miermaigne

– Clarisse Friedmann – Peintre – Nogent le Rotrou

– Jean Grison – Céramiste – Trizay-Coutretôt Saint Serge

– Sandrine Hamon – Peintures, gravures, dessins – Nogent le Rotrou

– François Kinder – Plasticien – Nogent le Rotrou

– Didier Leplat – Le Trombinotron – Graphiste, photographe – Fontaine Simon

– Nyzen – Peintre – Nogent le Rotrou

– Jean-Loup Sauvage – Sculpteur – Senonches

– Marie VDB – Plasticienne – Arrou

Et en Sarthe :

– Edith Clément – Plasticienne – Greez sur Roc

sylvie.mazereau@wanadoo.fr +33 7 80 30 56 83

