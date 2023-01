Chemin des Ateliers du Perche – Jean Baptiste Rengeval Tourouvre au Perche, 22 avril 2023, Tourouvre au Perche .

Chemin des Ateliers du Perche – Jean Baptiste Rengeval

5 rue du 13 août 1944 TOUROUVRE Tourouvre au Perche Orne

2023-04-22 – 2023-04-23

TOUROUVRE 5 rue du 13 août 1944

Tourouvre au Perche

Orne

Pour la 3ème édition, 39 artistes, dont 9 nouveaux venus, ouvrent leurs ateliers au public, tout au long d’un parcours qui couvre désormais tout le Perche. Ils vous ouvrent leur porte pour vous montrer directement leur travail. Ces artistes sont tous des professionnels reconnus dans leur domaine et habitués des expositions dans la France entière voire à l’étranger. Ils ont accepté d’ouvrir leur atelier pour vous faire partager leurs passions, leurs techniques et leurs démarches.

N°29 : Jean Baptiste Rengeval manipule les procédés photographiques anciens, collodion humide, albumine, cyanotype et aussi les polaroids grands-formats, l’argentique, le numérique…chaque medium servant un propos bien précis, chaque recherche graphique soutenant un discours.

contact@loeilsurlalune.fr +33 6 50 01 15 48

TOUROUVRE 5 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche

