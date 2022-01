Chemin des Ateliers du Perche – Isabelle Aubry Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Orne

Chemin des Ateliers du Perche – Isabelle Aubry Longny les Villages, 16 avril 2022, Longny les Villages. Chemin des Ateliers du Perche – Isabelle Aubry Atelier « Pomme de Rainette » 13, la Bourdonnière Longny les Villages

2022-04-16 – 2022-04-18 Atelier « Pomme de Rainette » 13, la Bourdonnière

Longny les Villages Orne 34 artistes ouvrent leurs ateliers au public, ce sont tous des professionnels reconnus dans leur domaine. Ils vous ouvrent leur porte pour vous montrer directement leur travail. La démarche d’Isabelle Aubry, « Ce que la nature nous donne, ce que l’homme peut en faire ». Elle pratique l’art environnemental, l’éphémère, mais également pratique la gravure et la lithographie. A travers différents médium de l’extérieur à l’intérieur, elle utilise les savoirs faires plastiques pour mettre en avant « la nature ». Ouvert sur rendez-vous entre les deux week-ends du chemin des ateliers du Perche 34 artistes ouvrent leurs ateliers au public, ce sont tous des professionnels reconnus dans leur domaine. Ils vous ouvrent leur porte pour vous montrer directement leur travail. La démarche d’Isabelle Aubry, « Ce que la nature nous donne, ce que… isabelle-aubry@neuf.fr +33 6 09 22 90 25 https://isabelle-aubry.wixsite.com/isabelle-aubry 34 artistes ouvrent leurs ateliers au public, ce sont tous des professionnels reconnus dans leur domaine. Ils vous ouvrent leur porte pour vous montrer directement leur travail. La démarche d’Isabelle Aubry, « Ce que la nature nous donne, ce que l’homme peut en faire ». Elle pratique l’art environnemental, l’éphémère, mais également pratique la gravure et la lithographie. A travers différents médium de l’extérieur à l’intérieur, elle utilise les savoirs faires plastiques pour mettre en avant « la nature ». Ouvert sur rendez-vous entre les deux week-ends du chemin des ateliers du Perche Atelier « Pomme de Rainette » 13, la Bourdonnière Longny les Villages

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Longny les Villages, Orne Autres Lieu Longny les Villages Adresse Atelier "Pomme de Rainette" 13, la Bourdonnière Ville Longny les Villages lieuville Atelier "Pomme de Rainette" 13, la Bourdonnière Longny les Villages

Longny les Villages Longny les Villages https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longny-les-villages/