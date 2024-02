Chemin des ateliers du Perche I Sandrine Hamon Nogent-le-Rotrou, vendredi 26 avril 2024.

Chemin des ateliers du Perche I Sandrine Hamon Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Dans le cadre de la 4ème édition du Chemin des Ateliers du Perche, les artistes ouvrent leur porte.

Sandrine Hamon I Peintures, gravures, dessins

Atelier 25 Bis rue Bretonnerie 28400 Nogent-le-Rotrou.

Dans le cadre de la 4ème édition du Chemin des Ateliers du Perche, les artistes ouvrent leur porte.

Sandrine Hamon Peinturama I Peintures, gravures, dessins

Pour moi , peindre c’est regarder devant et autour mais c’est aussi se souvenir de ce qui a été dans le présent de la toile . Peindre c’est voyager dans un espace / temps imprévisible.

On perçoit alors des étendues fictionnelles à travers des surfaces peintes et feintes.

​Atelier 25 Bis rue Bretonnerie 28400 Nogent-le-Rotrou.

26 avril 14h 19h

27 & 28 avril 11h 19h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26

fin : 2024-04-28

25Bis Rue Bretonnerie

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

L’événement Chemin des ateliers du Perche I Sandrine Hamon Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2024-02-22 par OT DU PERCHE