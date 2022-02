Chemin des Ateliers du Perche – Florence Kami Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche Orne Tourouvre au Perche 34 artistes ouvrent leurs ateliers au public, ce sont tous des professionnels reconnus dans leur domaine. Ils vous ouvrent leur porte pour vous montrer directement leur travail. Après avoir détourné des objets, Florence Kami se tourne vers la sculpture… Le corps humain dehors mais aussi dedans. Et doucement, l’abstrait l’appelle, le grain de sable, les vides et les pleins… Ouvert sur rendez-vous entre les deux week-ends du chemin des ateliers du Perche 34 artistes ouvrent leurs ateliers au public, ce sont tous des professionnels reconnus dans leur domaine. Ils vous ouvrent leur porte pour vous montrer directement leur travail. Après avoir détourné des objets, Florence Kami se tourne vers la… florence.kami@free.fr +33 6 17 01 41 29 http://www.florencekami.com/ 34 artistes ouvrent leurs ateliers au public, ce sont tous des professionnels reconnus dans leur domaine. Ils vous ouvrent leur porte pour vous montrer directement leur travail. Après avoir détourné des objets, Florence Kami se tourne vers la sculpture… Le corps humain dehors mais aussi dedans. Et doucement, l’abstrait l’appelle, le grain de sable, les vides et les pleins… Ouvert sur rendez-vous entre les deux week-ends du chemin des ateliers du Perche La Haute Duquerie AUTHEUIL Tourouvre au Perche

