Eure-et-Loir Digny Le temps de 2 week-ends, les ateliers d’artistes ouvrent leur porte afin de vous faire partager leurs passions, leurs techniques. Isabelle aubry artiste plasticienne et jean-lou sauvage sculpteur sont ravis de vous accueillir sur leur parcours artistique. Le temps de 2 week-ends, les ateliers d’artistes ouvrent leur porte afin de vous faire partager leurs passions, leurs techniques. Isabelle aubry artiste plasticienne et jean-lou sauvage sculpteur sont ravis de vous accueillir sur leur parcours artistique. http://www.perche-tourisme.fr/Agenda chemins des ateliers

