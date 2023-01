Chemin des Ateliers du Perche : Atelier de Abelle Sauvat Frazé Frazé Frazé Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Frazé

Chemin des Ateliers du Perche : Atelier de Abelle Sauvat Frazé, 22 avril 2023, Frazé Frazé. Chemin des Ateliers du Perche : Atelier de Abelle Sauvat 4, rue de Beauce Frazé Eure-et-Loir

2023-04-22 – 2023-04-23 Frazé

Eure-et-Loir Frazé Découvrez le sculpteur Abelle Sauvat dans son espace de travail. Frazé

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir, Frazé Autres Lieu Frazé Adresse 4, rue de Beauce Frazé Eure-et-Loir Ville Frazé Frazé lieuville Frazé Departement Eure-et-Loir

Frazé Frazé Frazé Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fraze-fraze/

Chemin des Ateliers du Perche : Atelier de Abelle Sauvat Frazé 2023-04-22 was last modified: by Chemin des Ateliers du Perche : Atelier de Abelle Sauvat Frazé Frazé 22 avril 2023 4 Eure-et-Loir Frazé Frazé Eure-et-Loir rue de Beauce Frazé Eure-et-Loir

Frazé Frazé Eure-et-Loir