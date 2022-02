Chemin des Ateliers du Perche – 2ème édition La Madeleine-Bouvet La Madeleine-Bouvet Catégories d’évènement: La Madeleine-Bouvet

La Madeleine-Bouvet Orne La Madeleine-Bouvet Le Chemin des Ateliers du Perche 2022, ce sont 34 artistes professionnels, dont 11 nouveaux venus, qui ouvrent leur porte au public pour cette 2ème édition d’un parcours qui couvre désormais tout le Perche. Le temps de 2 week-ends, celui de Pâques et le suivant : 16, 17, 18 puis 23 & 24 avril de 11h à 19h, les visiteurs pourront découvrir des univers riches et variés répartis dans 31 ateliers. Dans le Coeur du Perche, vous pourrez ainsi découvrir les ateliers de :

– Sylvie Mazereau, plasticienne – La Jacquetière à la Madeleine-Bouvet Tél. 07 80 30 56 83 – www.sylvie-mazereau.com

– David Commenchal, photographe – La Jacquetière à la Madeleine-Bouvet Tél. 06 32 56 06 75 – www.davidcommenchal.com

– Valérie Hollande-Lécuyer, peintre – Les Ateliers de la Féverole à Bretoncelles Tél. 06 13 24 44 65 – www.lafeverole.com

