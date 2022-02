Chemin des Arts : Sébastiano Migliarini Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Eure-et-Loir

Chemin des Arts : Sébastiano Migliarini Chartres, 18 juin 2022, Chartres. Chemin des Arts : Sébastiano Migliarini Chartres

2022-06-18 14:00:00 – 2022-09-04 19:00:00

Chartres Eure-et-Loir Chartres Originaire de Milan, installé aujourd’hui dans la vallée de la Loire, Sebastiano Migliarini, diplômé en sculpture de l’Académie des Beaux-Arts de Carrare, peint et sculpte depuis 30 ans. Le marbre est son matériau de prédilection. L’artiste sculpte, enlève, incise, taille, gratte, jusqu’à trouver la sinuosité parfaite, la surface idéale, la ligne qui donne un sens au tout. Les courbes sensuelles de ses oeuvres prennent vie. Les épaisseurs donneront à la lumière le pouvoir de faire vivre les transparences secrètes d’une pierre millénaire. Sebastiano Migliarini, milanais d’origine, investira le Prieuré avec ses sculptures aux courbes sensuelles durant la saison 2022 du Chemin des Arts. +33 2 37 23 40 00 Originaire de Milan, installé aujourd’hui dans la vallée de la Loire, Sebastiano Migliarini, diplômé en sculpture de l’Académie des Beaux-Arts de Carrare, peint et sculpte depuis 30 ans. Le marbre est son matériau de prédilection. L’artiste sculpte, enlève, incise, taille, gratte, jusqu’à trouver la sinuosité parfaite, la surface idéale, la ligne qui donne un sens au tout. Les courbes sensuelles de ses oeuvres prennent vie. Les épaisseurs donneront à la lumière le pouvoir de faire vivre les transparences secrètes d’une pierre millénaire. Sébastiano Migliarini

Chartres

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Chartres, Eure-et-Loir Autres Lieu Chartres Adresse Ville Chartres lieuville Chartres Departement Eure-et-Loir

Chartres Chartres Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres/

Chemin des Arts : Sébastiano Migliarini Chartres 2022-06-18 was last modified: by Chemin des Arts : Sébastiano Migliarini Chartres Chartres 18 juin 2022 Chartres Eure-et-Loir

Chartres Eure-et-Loir