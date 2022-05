Chemin des arts: Pièce de théâtre “Je me laisse porter” La Réole La Réole Catégories d’évènement: Gironde

La Réole

Chemin des arts: Pièce de théâtre “Je me laisse porter” La Réole, 10 juillet 2022, La Réole. Chemin des arts: Pièce de théâtre “Je me laisse porter” La Réole

2022-07-10 – 2022-07-10

La Réole Gironde Dans la ville de La Réole, retrouvez la Compagnie des Petites Secousses créée en 2010, s’intéresse à créer un théâtre sensible et adressé. Des spectacles sociaux, intimes, poétiques ou philosophiques, l’envie est de mettre en œuvre des modes de narration qui offrent autant de points d’accroche fixes que de lignes floues.

Une façon de tendre la main au spectateur pour l’emmener dans des lieux où son imaginaire et sa propre histoire peuvent s’exprimer. Dans la ville de La Réole, retrouvez la Compagnie des Petites Secousses créée en 2010, s’intéresse à créer un théâtre sensible et adressé. Des spectacles sociaux, intimes, poétiques ou philosophiques, l’envie est de mettre en œuvre des modes de narration qui offrent autant de points d’accroche fixes que de lignes floues.

Une façon de tendre la main au spectateur pour l’emmener dans des lieux où son imaginaire et sa propre histoire peuvent s’exprimer. +33 5 56 61 10 11 Dans la ville de La Réole, retrouvez la Compagnie des Petites Secousses créée en 2010, s’intéresse à créer un théâtre sensible et adressé. Des spectacles sociaux, intimes, poétiques ou philosophiques, l’envie est de mettre en œuvre des modes de narration qui offrent autant de points d’accroche fixes que de lignes floues.

Une façon de tendre la main au spectateur pour l’emmener dans des lieux où son imaginaire et sa propre histoire peuvent s’exprimer. site web Petites secousses

La Réole

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Réole Autres Lieu La Réole Adresse Ville La Réole lieuville La Réole Departement Gironde

La Réole La Réole Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-reole/

Chemin des arts: Pièce de théâtre “Je me laisse porter” La Réole 2022-07-10 was last modified: by Chemin des arts: Pièce de théâtre “Je me laisse porter” La Réole La Réole 10 juillet 2022 Gironde La Réole

La Réole Gironde