Chemin des Arts : exposition du peintre Michele De Agostini La Réole, 6 août 2022, La Réole.

Chemin des Arts : exposition du peintre Michele De Agostini La Réole

2022-08-06 – 2022-08-28

La Réole Gironde

EUR 0 0 Exposition du peintre Italien Michele De Agostini.

Son œuvre est une interaction entre l’action édificatrice de la matière et l’effacement de la même par le biais d’outils de toutes sortes (spatules de plâtrier, couteau, morceau de bois, pinceaux…). Il symbolise ainsi les dynamiques des équilibres du chaos au sein d’une société de plus en plus inadaptée au progrès créatif.

En 2005 lors de la présentation de son nouveau travail, il créait le Sliding Painting ; l’action de glissement des outils (il n y a pas de mélange des couleurs, tout est fait par stratification et glissement sur le support) crée une trace.

Exposition du peintre Italien Michele De Agostini.

Son œuvre est une interaction entre l’action édificatrice de la matière et l’effacement de la même par le biais d’outils de toutes sortes (spatules de plâtrier, couteau, morceau de bois, pinceaux…). Il symbolise ainsi les dynamiques des équilibres du chaos au sein d’une société de plus en plus inadaptée au progrès créatif.

En 2005 lors de la présentation de son nouveau travail, il créait le Sliding Painting ; l’action de glissement des outils (il n y a pas de mélange des couleurs, tout est fait par stratification et glissement sur le support) crée une trace.

+33 5 56 61 10 11

Exposition du peintre Italien Michele De Agostini.

Son œuvre est une interaction entre l’action édificatrice de la matière et l’effacement de la même par le biais d’outils de toutes sortes (spatules de plâtrier, couteau, morceau de bois, pinceaux…). Il symbolise ainsi les dynamiques des équilibres du chaos au sein d’une société de plus en plus inadaptée au progrès créatif.

En 2005 lors de la présentation de son nouveau travail, il créait le Sliding Painting ; l’action de glissement des outils (il n y a pas de mélange des couleurs, tout est fait par stratification et glissement sur le support) crée une trace.

Facebook Michele de Agostini

La Réole

dernière mise à jour : 2022-05-05 par