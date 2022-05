Chemin des Arts : Exposition des peintures d’Yvan Genest

Chemin des Arts : Exposition des peintures d’Yvan Genest, 2 juillet 2022, . Chemin des Arts : Exposition des peintures d’Yvan Genest

2022-07-02 – 2022-07-31 EUR 0 0 La carrière d’Yvan Genest a eu des débuts peu conventionnels, d’abord la musiqueen tant qu’auteur-compositeur, musicien et chanteur, il a effectué des tournées dans toute l’Europe en tant qu’interprète. Jusqu’à ce qu’il découvre la peinture, où il a trouvé un terrain inattendu pour son imagination fertile.

Artiste autodidacte, il peint comme un danseur danse, avec son corps et son esprit. Ses influences sont diverses, allant de l’expressionnisme, en passant par la peinture figurative moderne de forme libre. La carrière d’Yvan Genest a eu des débuts peu conventionnels, d’abord la musiqueen tant qu’auteur-compositeur, musicien et chanteur, il a effectué des tournées dans toute l’Europe en tant qu’interprète. Jusqu’à ce qu’il découvre la peinture, où il a trouvé un terrain inattendu pour son imagination fertile.

Artiste autodidacte, il peint comme un danseur danse, avec son corps et son esprit. Ses influences sont diverses, allant de l’expressionnisme, en passant par la peinture figurative moderne de forme libre. La carrière d’Yvan Genest a eu des débuts peu conventionnels, d’abord la musiqueen tant qu’auteur-compositeur, musicien et chanteur, il a effectué des tournées dans toute l’Europe en tant qu’interprète. Jusqu’à ce qu’il découvre la peinture, où il a trouvé un terrain inattendu pour son imagination fertile.

Artiste autodidacte, il peint comme un danseur danse, avec son corps et son esprit. Ses influences sont diverses, allant de l’expressionnisme, en passant par la peinture figurative moderne de forme libre. Facebook Yvan Genest dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville