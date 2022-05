Chemin des Arts : Exposition de l’artiste réolaise Pauline Menegazzi La Réole La Réole Catégories d’évènement: Gironde

La Réole Gironde EUR 0 0 Installation de la jeune artiste de l’Entre deux mers, Pauline Menegazzi.

Réolaise, Pauline a fait des études supérieures dans le développement durable des territoires sur Bordeaux.

Depuis la fin de ses études, la jeune femme recherche cette part d’elle qui lui ressemble, « j’ai d’abord essayé dans l’artisanat, notamment en tant ébéniste, et dans la création de statue » (Lilou Boulanger, Le Républicain). Tout au long de l’été

Les jardins seront investis par Yacine et Benjamin de l’Avant Poste pour des performances, du théâtre, de la musique, mais aussi pour des moments de convivialité autour d’un café.

