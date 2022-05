Chemin des arts: Exposition de Delie Duparc La Réole, 28 mai 2022, La Réole.

Chemin des arts: Exposition de Delie Duparc La Réole

2022-05-28 – 2022-06-26

La Réole Gironde

EUR 0 0 Délie DUPARC est née à Paris, sous l’égide d’une famille de peintres.

Dès sa plus tendre enfance elle évolue, aux côtés de ses grands-parents , dans un univers de couleurs qu’elle transmute en outils de re-création. L’influence de sa mère, Evelyne MARC, joue un rôle prépondérant dans sa maîtrise du trait et son ouverture au monde de l’art abstrait.

Ancienne élève de l’Académie de peinture d’Henri GOETZ, mais possédant une excellente connaissance de l’anatomie humaine, Délie DUPARC détient autant de clés initiatiques qui témoignent de sa fascination du vivant et qui la définissent comme une artiste aussi complète que complexe.

+33 5 56 61 10 11

La Réole

