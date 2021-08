Ajat Ajat Ajat, Dordogne Chemin des Arts d’Ajat Ajat Ajat Catégories d’évènement: Ajat

Dordogne

Chemin des Arts d’Ajat Ajat, 13 août 2021, Ajat. Chemin des Arts d’Ajat 2021-08-13 – 2021-08-15

Ajat Dordogne Ajat La 21ème édition des Chemins d’Art d’Ajat présente, sur 4 lieux d’exposition à Ajat et Bauzens (24210), les œuvres d’une vingtaine d’ artistes locaux, dans toutes les disciplines.

L’entrée est libre et une œuvre est à gagner ! La 21ème édition des Chemins d’Art d’Ajat présente, sur 4 lieux d’exposition à Ajat et Bauzens (24210), les œuvres d’une vingtaine d’ artistes locaux, dans toutes les disciplines.

L’entrée est libre et une œuvre est à gagner ! +33 6 82 73 35 98 La 21ème édition des Chemins d’Art d’Ajat présente, sur 4 lieux d’exposition à Ajat et Bauzens (24210), les œuvres d’une vingtaine d’ artistes locaux, dans toutes les disciplines.

L’entrée est libre et une œuvre est à gagner ! Association Histoire d’Ajat dernière mise à jour : 2021-06-29 par Vézère Périgord Noir

Détails Catégories d’évènement: Ajat, Dordogne Autres Lieu Ajat Adresse Ville Ajat lieuville 45.15719#1.01598