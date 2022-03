Chemin des Arts : CdL Chartres, 19 mars 2022, Chartres.

Chemin des Arts : CdL Chartres

2022-03-19 14:00:00 – 2022-04-24 18:00:00

Chartres Eure-et-Loir

La photographe née en 1972 travaille en extérieur le plus souvent avec un Leica M9 objectif 50. Elle a photographié les plus grands musiciens de rock et de pop, les chefs les plus étoilés, réalisé des nus, des paysages, ne s’interdisant aucun domaine. Longtemps Parisienne, elle vit à Chartres depuis 2017 où, dit-elle, “la ville est respectée, propre, fleurie et bien fréquentée. On peut y prendre des photos ce qui est devenu impossible dans la capitale.”

“L’enfant terrible de la photo” selon Gonzaï, ou “La spécialiste des cas ingérables, remuants, problématiques” d’après Rock&Folk, présente son travail en forme de rétrospective au Prieuré Saint-Vincent durant la saison 2022 du Chemin des Arts.

+33 2 37 23 40 00

CdL

Chartres

