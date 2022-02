Chemin des Arts : Catherine Gillet Chartres, 30 avril 2022, Chartres.

Chemin des Arts : Catherine Gillet Chartres

2022-04-30 14:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

Chartres Eure-et-Loir

Catherine Gillet est connue pour ses gravures au burin aux formes énigmatiques à la fois tendues et évanescentes, et ses dessins où le tumulte semble s’arracher du vide. Gravures, dessins, volumes et peintures se font écho : les incisions précises du burin guident vers l’infime et l’intime, grâce au temps long de l’écriture dans la chair du cuivre.

Pour cette nouvelle édition du Chemin des Arts, Catherine Gillet présente une une sélection d’oeuvres autour des notions de mémoire, de fragilité de la vie et de porosité du temps.

