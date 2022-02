Chemin des Arts : Brigitte Pelen Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Eure-et-Loir

Chemin des Arts : Brigitte Pelen Chartres, 2 juillet 2022, Chartres. Chemin des Arts : Brigitte Pelen Chartres

2022-07-02 14:00:00 – 2022-09-18 22:00:00

Chartres Eure-et-Loir Ses créations d’argile pérennisées en bronze ou en ciment alumineux sont autant de secrets gardés à l’intérieur de ses volumes qui ne se révéleront qu’au regard patient et aiguisé. Mêlant caractères ethniques et traits universels, la sculptrice Brigitte Pélen place la figure de l’homme, et plus souvent encore de la femme, au centre de sa démarche. chartresles3r@wanadoo.fr +33 2 37 35 65 79 http://www.chartres-mosaique-les3r.com/ Ses créations d’argile pérennisées en bronze ou en ciment alumineux sont autant de secrets gardés à l’intérieur de ses volumes qui ne se révéleront qu’au regard patient et aiguisé. Brigitte Pelen

Chartres

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Chartres, Eure-et-Loir Autres Lieu Chartres Adresse Ville Chartres lieuville Chartres Departement Eure-et-Loir

Chartres Chartres Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres/

Chemin des Arts : Brigitte Pelen Chartres 2022-07-02 was last modified: by Chemin des Arts : Brigitte Pelen Chartres Chartres 2 juillet 2022 Chartres Eure-et-Loir

Chartres Eure-et-Loir