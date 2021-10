Le Tréport Le Tréport Le Tréport, Seine-Maritime Chemin des Arts – Bois et fers de la mer, bronze Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Seine-Maritime

Chemin des Arts – Bois et fers de la mer, bronze Le Tréport, 23 octobre 2021, Le Tréport. Chemin des Arts – Bois et fers de la mer, bronze 2021-10-23 11:00:00 11:00:00 – 2021-10-24 17:00:00 17:00:00

Le Tréport Seine-Maritime 5ème édition : Chemin des Arts.

28 artistes vous font découvrir leurs créations dans leurs ateliers, leurs jardins ou leurs boutiques le temps d’un week end. !

Chez Jean-Pierre Georgin – Bois et fer de la mer, bronzes. 5ème édition : Chemin des Arts.

28 artistes vous font découvrir leurs créations dans leurs ateliers, leurs jardins ou leurs boutiques le temps d’un week end. !

Chez Jean-Pierre Georgin – Bois et fer de la mer, bronzes. georgin.excel@free.fr +33 6 24 48 25 86 5ème édition : Chemin des Arts.

28 artistes vous font découvrir leurs créations dans leurs ateliers, leurs jardins ou leurs boutiques le temps d’un week end. !

Chez Jean-Pierre Georgin – Bois et fer de la mer, bronzes. dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Le Tréport, Seine-Maritime Autres Lieu Le Tréport Adresse Ville Le Tréport lieuville 50.05934#1.37824