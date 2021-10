Valherbasse Valherbasse Drôme, Valherbasse Chemin des Artistes a Montrigaud Valherbasse Valherbasse Catégories d’évènement: Drôme

Valherbasse

Chemin des Artistes a Montrigaud Valherbasse, 9 octobre 2021, Valherbasse. Chemin des Artistes a Montrigaud 2021-10-09 – 2021-10-10 Route de l’église Eglise de Montrigaud

Valherbasse Drôme Valherbasse Chemin de peintres” devient “chemin des Artistes”

Circuit de découverte artistique dans le champs des arts plastiques et des arts visuels. accueil@valenceromansagglo.fr +33 4 75 81 30 30 http://www.valenceromansagglo.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valherbasse Autres Lieu Valherbasse Adresse Route de l'église Eglise de Montrigaud Ville Valherbasse lieuville 45.19809#5.11195