MARCHE SOLIDAIRE Chemin des Arrosants Baccarat, 17 septembre 2023, Baccarat.

Baccarat,Meurthe-et-Moselle

Une marche solidaire de 5km (environ) est organisé au profit de l’Association Française du Syndrome de Rett. Le départ de cette marche a lieu dans le chemin des Arrosants (direction station d’épuration).

Tarif: 5€ par personne

Inscriptions possibles sur place ou directement sur internet: https://afsr.fr/marche-pour-nos-filles-rett/. Tout public

Dimanche 2023-09-17 09:00:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

Chemin des Arrosants direction station d’épuration

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



A 5km solidarity walk is organized in aid of the Association Française du Syndrome de Rett. The walk starts in the Chemin des Arrosants (towards the water treatment plant).

Price: 5? per person

Registration on site or directly on the Internet: https://afsr.fr/marche-pour-nos-filles-rett/

Se organiza una marcha solidaria de 5 km a beneficio de la Asociación Francesa del Síndrome de Rett. La caminata comienza en el Chemin des Arrosants (hacia la depuradora).

Coste: 5 euros por persona

Puede inscribirse in situ o directamente en Internet: https://afsr.fr/marche-pour-nos-filles-rett/

Ein Solidaritätsmarsch von 5 km (ungefähr) wird zugunsten der Association Française du Syndrome de Rett organisiert. Die Wanderung beginnt im Chemin des Arrosants (Richtung Kläranlage).

Preis: 5? pro Person

Anmeldungen sind vor Ort oder direkt im Internet möglich: https://afsr.fr/marche-pour-nos-filles-rett/

Mise à jour le 2023-09-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS