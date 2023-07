Conte policier interactif Chemin des Amoureux Saint-Valentin, 26 juillet 2023, Saint-Valentin.

Saint-Valentin,Indre

La médiathèque de Saint-Valentin vous invite à plonger dans un univers décalé, des contes détournés, pour retrouver qui a tué Blanche-Neige..

2023-07-26 fin : 2023-09-21 . EUR.

Chemin des Amoureux

Saint-Valentin 36100 Indre Centre-Val de Loire



The Saint-Valentine’s media library invites you to plunge into a quirky world of misappropriated fairy tales, to find out who killed Snow White.

La biblioteca multimedia Saint-Valentin le invita a sumergirse en un mundo de cuentos extravagantes para descubrir quién mató a Blancanieves.

Die Mediathek in Sankt Valentin lädt Sie ein, in eine schräge Welt mit verfremdeten Märchen einzutauchen, um herauszufinden, wer Schneewittchen getötet hat.

