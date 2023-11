Visite et atelier sur le thème de la géologie Chemin des Aires Orgon, 1 décembre 2023, Orgon.

Orgon,Bouches-du-Rhône

Visite et atelier sur le thème du Moyen-Âge pour les parents et les enfants de 6 ans et plus au Musée Urgonia.. Familles

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Chemin des Aires Musée Urgonia

Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Visit and workshop on the theme of the Middle Ages for parents and children aged 6 and over at the Urgonia Museum.

Visita y taller sobre el tema de la Edad Media para padres y niños a partir de 6 años en el Museo Urgonia.

Besichtigung und Workshop zum Thema Mittelalter für Eltern und Kinder ab 6 Jahren im Urgonia-Museum.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence