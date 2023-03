Balade Chantée Chemin des 5 fontaines Caro Catégories d’Évènement: Caro

Balade Chantée Chemin des 5 fontaines, 20 mai 2023, Caro. Balade Chantée Samedi 20 mai, 14h00 Chemin des 5 fontaines Gratuit 14h : Randonnée chantée Philomèle vous accompagne le long du chemin des 5 fontaines. Ces balades sont l’occasion de rencontres et de découvertes avec la nature et de découvrir l’exposition tout en proposant des moments riches d’échanges et de partages… Chemin des 5 fontaines chemin du terrain des sports CARO Caro 56140 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Samedi 20 mai 2023, 14h00-17h00

