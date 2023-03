Exposition Photo Chemin des 5 fontaines Caro Catégories d’Évènement: Caro

Morbihan

Exposition Photo Chemin des 5 fontaines, 19 mai 2023, Caro. Exposition Photo Vendredi 19 mai, 10h00 Chemin des 5 fontaines Gratuit La commune a choisi de présenter le photographe Gaël DUPRET et son exposition « La découverte ou l’ignorance » et qui permet de s’interroger sur la question qu’est-ce qu’être breton ? A un moment qui fait écho du fait de la récente disparition de Jean-Paul Corbineau.

C’est l’occasion de proposer de le découvrir tout au long d’un sentier pédestre de la commune inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. Chemin des 5 fontaines chemin du terrain des sports CARO Caro 56140 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

