Randonnée commentée : Village de pêcheurs, pavillon de chasse et observatoire du milieu naturel Chemin dei Cassaïre Marignane, 7 février 2024, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

L’Office de Tourisme propose une randonnée commentée « Village de pêcheurs, pavillon de chasse et observatoire du milieu naturel ».

Elle sera animée par Jean-François Lion, guide nature municipal de la Ville de Marignane, spécialiste environnement..

2024-02-07 fin : 2024-02-07 . .

Chemin dei Cassaïre Embouchure Cadière – Bolmon – Village des pêcheurs

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Tourist Office proposes a guided walk « Fishing village, hunting lodge and natural environment observatory ».

It will be led by Jean-François Lion, municipal nature guide of the City of Marignane, environment specialist.

La Oficina de Turismo ofrece una visita guiada al « Pueblo de pescadores, pabellón de caza y observatorio del entorno natural ».

Estará dirigida por Jean-François Lion, guía municipal de naturaleza de la ciudad de Marignane y especialista en medio ambiente.

Das Fremdenverkehrsamt bietet eine kommentierte Wanderung « Fischerdorf, Jagdpavillon und Observatorium der natürlichen Umwelt » an.

Sie wird von Jean-François Lion geleitet, einem städtischen Naturführer der Stadt Marignane und Umweltspezialisten.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme de Marignane