TABLES DES MAUGES TABLES DE LOIRE : L’HARMONIE RESTAURANT Chemin de Vaujou Mauges-sur-Loire, 3 février 2024, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Seule date du mois de février pour l’opération Tables des Mauges Tables de Loire, avec l’Harmonie Restaurant à la Pommeraye..

2024-02-03 fin : 2024-02-03 14:00:00. EUR.

Chemin de Vaujou La Pommeraye

Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The only date in February for the Tables des Mauges Tables de Loire operation, with Harmonie Restaurant in La Pommeraye.

Única cita en febrero de la operación Tables des Mauges Tables de Loire, con el restaurante Harmonie de La Pommeraye.

Einziger Termin im Februar für die Aktion Tables des Mauges Tables de Loire mit dem Harmonie Restaurant in La Pommeraye.

Mise à jour le 2023-11-06 par eSPRIT Pays de la Loire