HEAVEN’S COLT CHEMIN DE TRAVERSE Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

HEAVEN’S COLT Vendredi 24 novembre, 22h00 CHEMIN DE TRAVERSE

Heaven’s colt est un Power trio de pur Rock’n’roll , fondé en 2006 ,le trio pirate écume les mers houleuses, inspiré par Motörhead,AC/DC,Orange Goblin….

CHEMIN DE TRAVERSE 2 bis rue Bon Secours, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T22:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:45:00+01:00

Trio rock’n’roll