Vendredi 26 novembre, 22h00 MADAME OSCAR * Le groupe Madame Oscar s’amuse en musique dans un univers poetico-rock festif. Les 7 musiciens macairois présenteront leur nouvelle album sorti en septembre 2021 ! https://www.facebook.com/mmeoscar49 *

vendredi 26 novembre – 22h00 à 23h30

